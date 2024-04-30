За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 468 720 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 апреля: 1250 российских оккупантов, 22 танка и 3 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 468720 (+1250) человек,
- танков — 7307 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 14046 (+39) ед,
- артиллерийских систем — 12011 (+26) ед,
- РСЗО — 1053 (+2) ед,
- средства ПВО — 779 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9531 (+3),
- крылатые ракеты — 2126 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16142 (+33) ед,
- специальная техника — 1977 (+3)
Источник: Минфин
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