Банки выдали доступные кредиты еще на 1,8 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 389 льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд. грн., из которых 252 кредита — от банков государственного сектора экономики на 0,6 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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При этом с начала 2024 года по программе предприниматели получили 8102 кредита на 31,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 5974 кредита на 16,1 млрд грн.

А за время действия военного положения в Украине выдано 52 244 кредита на 208,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 39 008 кредитов на 106,5 млрд грн).