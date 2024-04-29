Некоторые криптокошельки прекратят обслуживать пользователей из США

Криптовалютные кошельки Phoenix Wallet и Wasabi Wallet перестанут обслуживать клиентов из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет incrypted.

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Подробности

Команда Phoenix Wallet в своем X сообщила, что программа будет удалена из американских сервисов 3 мая 2024 года.

Кроме того, они рекомендовали вывести средства и избегать принудительного закрытия своих кошельков, поскольку комиссии могут быть значительными.

Разработчики кошелька Wasabi Wallet — zkSNACKs — заявили, что заблокируют доступ к сайтам загрузки и использования кошелька для жителей и резидентов США «в свете недавних заявлений местных властей».

Напомним

25 апреля 2024 года компания Consensys, разработчик кошелька MetaMask, подала иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Организация объяснила это стремлением «защитить сообщество Ethereum в США».

Также в конце апреля основателей криптовалютного миксера Samourai Wallet Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла арестовали и обвинили в отмывании средств.