К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро упало на 21 копейку в покупке и на 19 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 апреля: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 29 апреля
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Закрытие 29 апреля
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Изменения
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39,67/39,69
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39,53/39,59
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14 /10
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42,51/42,53
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42,30/42,34
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21/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,90 грн. Евро покупают за 42,40 грн., а продают за 42,98 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,85, евро — 42,80−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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