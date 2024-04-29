Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео

UGC-контент — любой вид контента, созданный пользователями. Те, кто его создает, — люди креаторы, которые генерируют контент для брендов за деньги или бартер.



Почему мы хотим работать с тобой, как с ugc-креатором контента: Finance.ua хочет развеять миф, что оформление страхования это трудный и длительный процесс, поэтому мы хотим поддержать начинающих блогеров и с их помощью показать, что процесс страхования это легко и быстро.



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