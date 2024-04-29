UGC-контент — любой вид контента, созданный пользователями. Те, кто его создает, — люди креаторы, которые генерируют контент для брендов за деньги или бартер.
Почему мы хотим работать с тобой, как с ugc-креатором контента: Finance.ua хочет развеять миф, что оформление страхования это трудный и длительный процесс, поэтому мы хотим поддержать начинающих блогеров и с их помощью показать, что процесс страхования это легко и быстро.
Как происходит сотрудничество с Finance.ua:
Стань UGC-креатором Finance.ua и получи 500 грн за видео
UGC-контент — любой вид контента, созданный пользователями. Те, кто его создает, — люди креаторы, которые генерируют контент для брендов за деньги или бартер.
- Оставь данные для связи по ссылке.
- Сними видео по техническому заданию, его можно скачать по ссылке.
- Отправь видео менеджеру в Telegram с того аккаунта, который был указан в форме регистрации.
- Согласование видео (до 3 рабочих дней) менеджером.
- Результаты согласования менеджер отправит в Telegram.
- В случае принятия видео — оплата 500 грн за один видеоролик.
При создании UGC контента обратите внимание на важные для сотрудничества пункты, чтобы ваши видео гарантированно были приняты менеджером Finance.ua и вы получили свое вознаграждение.
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