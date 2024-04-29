Гривна укрепилась. Чего ждать на валютном рынке

На прошлой неделе можно было наблюдать укрепление национальной валюты с 39,90−95 до 39,60 гривны за доллар . Основная причина укрепления гривны — утверждение финансовой помощи США и положительные ожидания от этого. Об этом заявила директор по рынкам капиталов Sense Bank Татьяна Попович.

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Положительное влияние на курс

Кроме того, по ее словам, положительное влияние на курс повлекло заседание НБУ по монетарной политике. Курс национальной валюты, как обычно, имеет тенденцию к укреплению в этот день.

«Главным событием на прошлой неделе стало заседание НБУ, на котором регулятор снизил учетную ставку до 13,5%. Кроме того, на том же заседании было раскрыто видение НБУ относительно ситуации в экономике страны. Так, только в течение 25 апреля 2024 гривна укрепила свои позиции на 0,27 грн и установила курс 39,46 грн / USD», — отметила Попович.

В течение прошлой недели Нацбанк снова выступил главным продавцом доллара и реализовал на межбанке 532 млн $. Сумма меньше чем до этого, но и спрос на валюту был не так велик как две недели назад.

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По словам Попович, главный фактор на валютном рынке, сейчас, большие объемы бюджетного финансирования.

Бюджетные средства попадают в ликвидность банковской системы Украины и непосредственно на межбанковский рынок. В дальнейшем поступление финансовой помощи от ЕС и США откроет больше перспектив для НБУ по регулированию рынка. В течение этой недели можно ожидать укрепления гривны ввиду конца месяца, уплаты ежемесячных налогов и финансовой помощи от партнеров. Следовательно, курс гривны будет колебаться в диапазоне между 39,30−39,80 грн/USD", — подчеркнула Попович.