Минфин - Курсы валют Украины

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29 апреля 2024, 17:01 Читати українською

Гривна укрепилась. Чего ждать на валютном рынке

На прошлой неделе можно было наблюдать укрепление национальной валюты с 39,90−95 до 39,60 гривны за доллар. Основная причина укрепления гривны — утверждение финансовой помощи США и положительные ожидания от этого. Об этом заявила директор по рынкам капиталов Sense Bank Татьяна Попович.

На прошлой неделе можно было наблюдать укрепление национальной валюты с 39,90−95 до 39,60 гривны за доллар.
Фото:depositphotos

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Положительное влияние на курс

Кроме того, по ее словам, положительное влияние на курс повлекло заседание НБУ по монетарной политике. Курс национальной валюты, как обычно, имеет тенденцию к укреплению в этот день.

«Главным событием на прошлой неделе стало заседание НБУ, на котором регулятор снизил учетную ставку до 13,5%. Кроме того, на том же заседании было раскрыто видение НБУ относительно ситуации в экономике страны. Так, только в течение 25 апреля 2024 гривна укрепила свои позиции на 0,27 грн и установила курс 39,46 грн / USD», — отметила Попович.

В течение прошлой недели Нацбанк снова выступил главным продавцом доллара и реализовал на межбанке 532 млн $. Сумма меньше чем до этого, но и спрос на валюту был не так велик как две недели назад.

Читайте: Доллар понемногу дешевеет: укрепит ли этот тренд американская помощь

По словам Попович, главный фактор на валютном рынке, сейчас, большие объемы бюджетного финансирования.

Бюджетные средства попадают в ликвидность банковской системы Украины и непосредственно на межбанковский рынок. В дальнейшем поступление финансовой помощи от ЕС и США откроет больше перспектив для НБУ по регулированию рынка. В течение этой недели можно ожидать укрепления гривны ввиду конца месяца, уплаты ежемесячных налогов и финансовой помощи от партнеров. Следовательно, курс гривны будет колебаться в диапазоне между 39,30−39,80 грн/USD", — подчеркнула Попович.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+60
Робин Гуд
Робин Гуд
29 апреля 2024, 17:13
#
Всё как всегда:

Февраль 2024: «курс вже 37.5, гривня стрімко падає, чому люди в паніці скуповують долар?»

Апрель 2024: курс наличный 40, «допомогу нарешті прийняли, бакси нікому не потрібні, люди вже ніяк не нарадуються феєричному зміцненню гривні і іншим позитивним новинам»
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 апреля 2024, 19:42
#
Действительно, история повторяется...

Perez de Cuellar
1 августа 2022, 16:46
40.00−40.60

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1 сентября 2022, 11:10
40.70−40.85

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41,10−41,30

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40.10 — 40.60

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40,10−40,22
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