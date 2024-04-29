Италия остановила торговлю с россией в рублях

Попытки российских властей наладить торговлю в обход доллара и евро столкнулись с новыми проблемами. Италия прекратила принимать рубли в оплату поставляемых в россию товаров, сообщил глава итальяно-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, пишет moscowtimes.

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Что известно

По его словам, решение было принято Комитетом финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств.

«Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет <…> нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — рассказал Пелаццо.

Он добавил, что обоснованием для блокировки рублевых платежей власти назвали обход санкций. В результате механизм, запущенный в феврале, проработал лишь около двух месяцев и не выдержал даже тестового периода, который, как ожидалось, продлиться до мая.



По данным ЦБ рф, в прошлом году российские импортеры оплатили в рубле 30% всех поставленных из-за рубежа товаров. При этом доля в рубле в импорте из Европы достигала 47,9%, прибавив за год более 7 процентных пунктов.

В общей сложности из европейских стран в прошлом году было ввезено товаров на $78,5 млрд. По сравнению с первым годом войны европейский импорт упал на 12,3%, а по сравнению с довоенными уровнями — на четверть. В январе-феврале 2024 года поставки снизились еще на 18%, до $10,1 млрд.



Импорт в россию из стран G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады — в прошлом году и вовсе просел до минимума за два десятилетия.