Фонд госимущества за неделю привлек почти 60 миллионов на приватизационных аукционах

Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе провел 13 аукционов, на которых реализовал активы на 59,22 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

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Успешные аукционы

«С 22−26 апреля Фонд госимущества провел 13 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Рrozorro. Продажи на общую сумму 59,22 млн гривен. За право собственности на объекты соревновались 100 участников. Рост цены активов произошел в 1,8 раза «, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым дорогим лотом недели стал единственный имущественный комплекс ГП «Инжексстрой», проданный за 27,5 млн грн. Стоимость актива выросла в 4,5 раза.

На этой неделе Фонд госимущества намерен провести 16 приватизационных аукционов. Среди активов, выставляемых на торги, имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, админздания, гаражи и автомобиль — Audi, модель А8, стартовая цена которого составляет 393,4 тыс. грн.