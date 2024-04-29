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29 апреля 2024, 14:49 Читати українською

Всеобъемлющее экономическое партнерство: Украина и ОАЭ завершили переговоры. Детали

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали совместное заявление о завершении переговоров о Соглашении о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали совместное заявление о завершении переговоров о Соглашении о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Подробности

По результатам переговоров сторонам удалось достичь договоренностей по значительной либерализации доступа как к рынкам товаров, так и к рынкам услуг; заложить фундамент для углубления сотрудничества в торговой, инвестиционной, экономической, цифровой и других сферах.

Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только Объединенные Арабские Эмираты, но в целом регионы Залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок. Эмираты занимают первые строчки с точки зрения логистики торговли", — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это не классическое соглашение о зоне свободной торговли, «оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее».

Чему будет способствовать сделка

«Соглашение будет способствовать улучшению условий торговли между Украиной и ОАЭ, росту объемов товаров и услуг путем снижения тарифных барьеров и стимулирования инвестиционного сотрудничества между обеими странами», — пояснила чиновник.

После подписания указанного заявления стороны приступят к юридической проверке проекта соглашения, а также внутригосударственным процедурам, необходимым для подписания соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве.

По данным аналитиков Минэкономики, сделка может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами. В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%.

Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве масла. Также ожидается рост экспорта металлов и растительного масла.

Источник: Минфин
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