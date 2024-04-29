С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн — KSE

С июля 2023 г. на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция к росту количества сделок купли-продажи. Наибольшим спросом пользуются бывшие «подмораторные» земли — для товарного сельхозпроизводства и личного крестьянского хозяйства. Об этом пишет KSE.

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Капитализация рынка

Только по итогам первого квартала этого года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 млрд. грн. Не в последнюю очередь благодаря открытию доступа юридических лиц к рынку с 1 января этого года.

Всего, в 1 кв. 2024 было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га, что на 7% превышает показатели 4 кв. 2023 г., в котором было зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи сельхозземель за все время после начала полномасштабного вторжения.

Стоимость гектара

По результатам первых трех месяцев этого года, средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11.2%. Если в 4 кв. в прошлом году она составила 37,7 тыс. грн, то в 1 кв. 2024 г. выросло до 4 2,0 тыс. грн/га.

Таким образом, капитализация рынка сельхозземель с начала текущего года выросла на 202,5 млрд. грн.

Покупка юрлицами

В январе-марте 2024 436 юридических лиц приобрели 2957 сельскохозяйственных участков совокупной площадью 8,5 тыс. га. При этом чуть меньше половины транзакций приходится именно на март 2024 года, когда своим правом покупки сельскохозяйственной земли воспользовались 276 юридических лиц, которые приобрели 1253 земельных участка совокупной площадью 3,5 тыс. га.

Развитие рынка сельхозземель оказывает все большее влияние на систему публичных финансов общин после перенаправления в госбюджет НДФЛ, уплаченного военнослужащими.

С января 2024 г. рост поступлений связанных с сельскохозяйственной землей на четверть компенсировал снижение других налоговых поступлений общин. Например, только в феврале этого года налоги связанные с сельскохозяйственной землей обеспечили 13% всех налоговых поступлений общин (против 10% в феврале 2023 года), а именно 3 млрд грн, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

Всего с момента открытия рынка земель было заключено 227,5 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тыс. га. Таким образом, с момента открытия рынка земель 1 июля 2024 года в обращении находилось 1,24% от общего количества сельхозземель в Украине.