С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн — KSE

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2024, 13:10 Читати українською

С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн — KSE

С июля 2023 г. на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция к росту количества сделок купли-продажи. Наибольшим спросом пользуются бывшие «подмораторные» земли — для товарного сельхозпроизводства и личного крестьянского хозяйства. Об этом пишет KSE.

С июля 2023 г.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Капитализация рынка

Только по итогам первого квартала этого года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 млрд. грн. Не в последнюю очередь благодаря открытию доступа юридических лиц к рынку с 1 января этого года.

Всего, в 1 кв. 2024 было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га, что на 7% превышает показатели 4 кв. 2023 г., в котором было зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи сельхозземель за все время после начала полномасштабного вторжения.

Стоимость гектара

По результатам первых трех месяцев этого года, средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11.2%. Если в 4 кв. в прошлом году она составила 37,7 тыс. грн, то в 1 кв. 2024 г. выросло до 4 2,0 тыс. грн/га.

Таким образом, капитализация рынка сельхозземель с начала текущего года выросла на 202,5 млрд. грн.

Покупка юрлицами

В январе-марте 2024 436 юридических лиц приобрели 2957 сельскохозяйственных участков совокупной площадью 8,5 тыс. га. При этом чуть меньше половины транзакций приходится именно на март 2024 года, когда своим правом покупки сельскохозяйственной земли воспользовались 276 юридических лиц, которые приобрели 1253 земельных участка совокупной площадью 3,5 тыс. га.

Развитие рынка сельхозземель оказывает все большее влияние на систему публичных финансов общин после перенаправления в госбюджет НДФЛ, уплаченного военнослужащими.

С января 2024 г. рост поступлений связанных с сельскохозяйственной землей на четверть компенсировал снижение других налоговых поступлений общин. Например, только в феврале этого года налоги связанные с сельскохозяйственной землей обеспечили 13% всех налоговых поступлений общин (против 10% в феврале 2023 года), а именно 3 млрд грн, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

Всего с момента открытия рынка земель было заключено 227,5 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тыс. га. Таким образом, с момента открытия рынка земель 1 июля 2024 года в обращении находилось 1,24% от общего количества сельхозземель в Украине.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами