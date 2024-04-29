Курс валют на 29 апреля: доллар незначительно подешевел

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке потеряло 5 копеек, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 3 копейки, а в продаже на 2 копейки. Курс евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,80−39,88, евро — 42,80−43,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,67−39,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,51−42,53 грн/евро.

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