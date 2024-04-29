Как изменились заработки лидеров энергетического сектора Украины

Совокупный доход топ-10 компаний энергетической сферы Украины составил около 750 млрд грн. Половина компаний, попавших в топ — государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Лидером второй год подряд остается «Д.Трейдинг», входящая в группу СКМ. Об этом сообщает «Опендатабот».

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Какие энергетические компании попали в рейтинг

Лидеры энергетического комплекса Украины заработали 745,87 млрд грн в прошлом году. Это на 8% больше, чем совокупный доход этих компаний в 2022 году — 688,45 млрд грн.

В рейтинге этого года попали 5 государственных компаний и 4 компании, которые входят в группу СКМ Рината Ахметова. Еще одна компания — ООО «Киевская областная ЭК» — принадлежит Нели Костенко.

Как отмечают в «Опендатаботе», 8 компаний из топа занимаются производством и торговлей электроэнергии, а еще две — торговлей газом.

Кто лидирует

«Лидер группы неизменен два года подряд — компания „Д.Трейдинг“, которая входит в группу СКМ. В прошлом году доход предприятия увеличился на 15% по сравнению с 2022: со 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При этом чистая прибыль увеличилась на 30% в 2023 году», — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что наибольший прирост дохода удалось получить двум другим компаниям Ринату Ахметову.

Так, компания «Киевские энергетические услуги» увеличила свой доход в 1,5 раза, а компания «Днепровские энергетические услуги» — на треть по сравнению с 2022 годом.

Аналитики отмечают, что «Днепровские энергетические услуги» получили наибольший прирост прибыли — в 2,5 раза — среди всех компаний, попавших в нынешний энергетический индекс.

«А вот четвертая компания группы СКМ — ДТЭК Западэнерго — наоборот, за год на 16% уменьшила свой доход. В прошлом году предприятие получило убытки в размере 164 млн грн», — отмечают в «Опендатабот».

В общей сложности совокупный доход 4 компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году. Это 35% совокупного дохода топ-10 энергетического Индекса Опендатабота.

В рейтинг лучших компаний в сфере энергетики вошли 5 компаний, которыми владеет государство, однако только двум удалось увеличить свой доход в прошлом. Так, Укргидроэнерго увеличил свой заработок на 30%, а НАЭК Энергоатом — на 15%.

Отметим, что компания Укргидроэнерго получила в 2023 году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний Индекса — 17,3 млрд грн. Это почти в половину больше, чем в первый год полномасштабного вторжения. Доход государственного Укрэнерго за год почти не изменился — более 82 млрд грн.

Еще две государственные компании, занимающиеся торговлей газом, снизили свои доходы в 2023 до 2022 года: Нафтогаз Украины — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Обе компании получили убытки в 2023-м — 10,29 млрд грн в целом.

Последнее место топа занимает ООО «Киевская областная ЭК», владельцем которой является Неля Костенко. Компания увеличила свой доход на 29%, в то же время ее прибыль уменьшилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.