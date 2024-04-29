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29 апреля 2024, 11:16 Читати українською

Австралийская фондовая биржа ASX разрешит торговлю биткоином-ETF до конца 2024 года

Австралийская фондовая биржа ASX позволит торговлю спотовыми биткоинами-ETF на платформе до конца 2024 года. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на Bloomberg.

Австралийская фондовая биржа ASX позволит торговлю спотовыми биткоинами-ETF на платформе до конца 2024 года.
Фото:gerchik.co

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По данным журналистов, несколько эмитентов, включая VanEck и местные компании BetaShares и DigitalX, подали заявки на биткоин-ETF в начале года.

В Bloomberg добавили, что заявки появились после того, как объем средств под управлением эмитентов ETF в США достиг отметки в $53 млрд.

Представитель ASX подтвердил, что «биржа продолжает взаимодействовать с рядом эмитентов, заинтересованных в ETF на основе криптоактивов». Однако он отказался дать больше комментариев по этому вопросу.

Напомним

Интерес жителей Австралии к биткоину возрос после одобрения спотовых ETF в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, 30 апреля 2024 года в Гонконге начнутся торги по спотовым ETF на базе биткоина и Ethereum.

Источник: Минфин
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