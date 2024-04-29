За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 467470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 апреля: 1320 российских оккупантов, 6 танков и 21 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 467470 (+1320) человек,
- танков — 7285 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 14007 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 11985 (+37) ед,
- РСЗО — 1051 (+1) ед,
- средства ПВО — 778 (+2) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9528 (+21),
- крылатые ракеты — 2124 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16109 (+44) ед,
- специальная техника — 1974 (+3)
Источник: Минфин
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