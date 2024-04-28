Apple возобновила переговоры с OpenAI о внедрении ИИ в iPhone

Компания Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию технологии генеративного искусственного интеллекта для реализации ряда новых функций в iPhone, пишет Reuters.

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Обе компании начали переговоры по условиям потенциального соглашения и способа включения функции OpenAI в следующую операционную систему Apple для iPhone — iOS 18.

Apple также ведет переговоры о лицензировании чат-бота Google Gemini для новых функций iPhone.

Но пока Apple не решила, каких партнеров она будет использовать, и может достичь соглашения как с OpenAI, так и с Alphabet, или договориться с третьей компанией.