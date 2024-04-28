Департамент банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании наложил арест на банк Republic First Bancorp, согласившись продать его банку Fulton. Об этом сообщает Reuters.
В США продадут очередной обанкротившийся региональный банк
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По состоянию на 31 января 2024 года общие активы банка составили около $6 млрд, а депозиты — $4 млрд. По оценкам Федеральной корпорации страхования депозитов, убытки от банкротства составят $667 млн.
Fulton Bank, подразделение Fulton Financial Corp, возьмет на себя практически все депозиты и приобретет все активы Republic Bank.
Это уже четвёртый случай падения регионального банка в США за последние 2 года.
Источник: Минфин
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