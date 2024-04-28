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28 апреля 2024, 12:34 Читати українською

Экономика Германии демонстрирует рост после двух лет стагнации

Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в первом квартале 2024 г году. Экономические перспективы Германии улучшаются после двух лет почти нулевого роста. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в первом квартале 2024 г году.

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Данные этой недели свидетельствуют о том, что восстановление крупнейшей экономики Европы, Германии, набирает обороты, особенно в секторах услуг.

Аналитики говорят о том, что сложной зимней рецессии удалось избежать.

«Потребители стали более уверенными в развитии событий и готовы тратить немного больше», — отмечает экономист HSBC Аня Хайманн.

Однако Хайманн также подчеркивает затруднительное положение в промышленности.

«Мы не ожидаем сильного подъема в Германии, потому что промышленность имеет столь важный вес в общем росте», отметила она.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
gucci
gucci
28 апреля 2024, 13:51
#
Зростання завдяки українцям
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0
financialGenius
financialGenius
28 апреля 2024, 14:00
#
Не думаю , просто Германия очень много тратит сейчас на помощь украинцам и это не только выплаты еще много сопутствующих расходов … но то что это через пару лет будет хорошо для их экономики это точно , поэтому и интегрируют украинцев… Эх жаль что я приехал в 15 году в Германию … тогда мне никто не помогал так как сейчас (((
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