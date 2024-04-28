Экономика Германии демонстрирует рост после двух лет стагнации

Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в первом квартале 2024 г году. Экономические перспективы Германии улучшаются после двух лет почти нулевого роста. Об этом сообщает Bloomberg.

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Данные этой недели свидетельствуют о том, что восстановление крупнейшей экономики Европы, Германии, набирает обороты, особенно в секторах услуг.

Аналитики говорят о том, что сложной зимней рецессии удалось избежать.

«Потребители стали более уверенными в развитии событий и готовы тратить немного больше», — отмечает экономист HSBC Аня Хайманн.

Однако Хайманн также подчеркивает затруднительное положение в промышленности.

«Мы не ожидаем сильного подъема в Германии, потому что промышленность имеет столь важный вес в общем росте», отметила она.