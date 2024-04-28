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28 апреля 2024, 11:39 Читати українською

Нацбанк снизил чистую продажу валюты за неделю

Чистая продажа долларов Национальным банком снизилась на этой неделе до $532,4 млн с $695,1 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Чистая продажа долларов Национальным банком снизилась на этой неделе до $532,4 млн с $695,1 млн неделей ранее.

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Как и неделю назад, покупка валюты Нацбанком полностью отсутствовала.

Официальный курс гривны после достижения прошлой недели нового минимума 39,7879 грн/$1 по итогам этой недели укрепился почти на 19 копеек — до 39,6015 грн/$1.

На наличном рынке доллар за неделю также подешевел примерно на 20 копеек — до 39,87 грн/$1.

Как свидетельствуют данные, с понедельника по среду отрицательное сальдо между объемами покупки населением валюты и ее продаж выросло с $9,8 млн до $33,1 млн, однако в четверг снизилось до $29,2 млн.

По итогам марта чистая продажа НБУ выросла до $1,788 млрд с $1,5 в феврале, однако с учетом скачка внешних поступлений до рекордного уровня почти в $9 млрд международные резервы выросли в марте сразу на 18% — до рекордного уровня в $43,76 млрд.

С начала апреля чистая продажа НБУ уже достигла $2,06 млрд, однако Нацбанк 25 апреля повысил прогноз международных резервов Украины на конец 2024 года до $43,4 млрд с $40,4 млрд.

Источник: Минфин
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