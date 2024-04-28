Национальный банк перечислил в государственный бюджет 38,64 миллиарда гривен своих доходов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.
НБУ перечислил в госбюджет почти 39 миллиардов прибыли
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Денежные средства перечислены после заполнения определенного уровня общих резервов.
«Общая сумма, которую НБУ направил в бюджет во время полномасштабной войны, уже составляет более 129 млрд грн», — сообщил Пышный.
Источник: Минфин
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