Правительство снизило порог вложений до 12 млн евро в программе «инвестнянь»

Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до пяти лет, получат максимальное содействие от государства. Кабинет Министров 26 апреля утвердил порядок использования средств по программе поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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2024 в бюджет на эту программу заложено 3 млрд грн. Суммарный объем поддержки — до 30% от объема инвестиций, уточнили в Министерстве экономики.

Получить государственную поддержку смогут инвесторы в сферах перерабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения, обращения с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций.