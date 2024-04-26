Суд взыскал с подрядчика метро на Виноградарь 139 миллионов, заработанных из незаконного депозита

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2024, 17:52 Читати українською

Суд взыскал с подрядчика метро на Виноградарь 139 миллионов, заработанных из незаконного депозита

Подрядчик получил бюджетные деньги на строительство метро на Виноградаре, но вместо проведения работ положил эти средства на депозит. Таким образом, компания заработала проценты на 139 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подрядчик получил бюджетные деньги на строительство метро на Виноградаре, но вместо проведения работ положил эти средства на депозит.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции „Сырец“ до жилмассива Виноградарь на депозитных счетах в банке. Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.

Хозяйственный суд Киева еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 139 млн грн в бюджет столицы.

Через год Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение в силе. Впрочем, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24 апреля 2024 года иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн. грн.

Кто подрядчик

Подрядчиком строительства метро на Виноградаре была компания «Киевметрострой», заключившая договор с КП «Киевский метрополитен» еще в 2018 году. Она обязалась выполнить строительные работы, а именно первую очередь строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе Киева.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами