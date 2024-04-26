Подрядчик получил бюджетные деньги на строительство метро на Виноградаре, но вместо проведения работ положил эти средства на депозит. Таким образом, компания заработала проценты на 139 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Суд взыскал с подрядчика метро на Виноградарь 139 миллионов, заработанных из незаконного депозита
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«Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции „Сырец“ до жилмассива Виноградарь на депозитных счетах в банке. Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен», — говорится в сообщении.
В октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.
Хозяйственный суд Киева еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 139 млн грн в бюджет столицы.
Через год Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение в силе. Впрочем, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.
По результатам нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24 апреля 2024 года иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн. грн.
Кто подрядчик
Подрядчиком строительства метро на Виноградаре была компания «Киевметрострой», заключившая договор с КП «Киевский метрополитен» еще в 2018 году. Она обязалась выполнить строительные работы, а именно первую очередь строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе Киева.
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