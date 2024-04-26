Суд взыскал с подрядчика метро на Виноградарь 139 миллионов, заработанных из незаконного депозита

Подрядчик получил бюджетные деньги на строительство метро на Виноградаре, но вместо проведения работ положил эти средства на депозит . Таким образом, компания заработала проценты на 139 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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«Киевская городская прокуратура установила, что коммерческая структура вопреки законодательству разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции „Сырец“ до жилмассива Виноградарь на депозитных счетах в банке. Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривен», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориального общества столицы в лице Киевского городского совета.

Хозяйственный суд Киева еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 139 млн грн в бюджет столицы.

Через год Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение в силе. Впрочем, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения решением Хозяйственного суда города Киева от 24 апреля 2024 года иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн. грн.

Кто подрядчик

Подрядчиком строительства метро на Виноградаре была компания «Киевметрострой», заключившая договор с КП «Киевский метрополитен» еще в 2018 году. Она обязалась выполнить строительные работы, а именно первую очередь строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе Киева.