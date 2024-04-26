С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд финансовой помощи, в том числе с начала 2024 года — на $11,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
ЕС обошел США за финансовой помощью Украине (инфографика)
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С начала большой войны ЕС предоставил пособия на $27,471 млрд, на втором месте — США ($22,930 млрд), на третьем МВФ — $7,168 млрд.
Объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году по состоянию на 25 апреля составляет $15,6 млрд:
- Внешнее финансирование — $11,8 млрд.
- ОВГЗ — $3,8 млрд.
Источник: Минфин
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