ЕС обошел США за финансовой помощью Украине (инфографика)

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд финансовой помощи, в том числе с начала 2024 года — на $11,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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С начала большой войны ЕС предоставил пособия на $27,471 млрд, на втором месте — США ($22,930 млрд), на третьем МВФ — $7,168 млрд.

Объем финансирования Государственного бюджета Украины в 2024 году по состоянию на 25 апреля составляет $15,6 млрд: