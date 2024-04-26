Министр агрополитики Сольский подал в отставку после обвинений в организации схем с землей

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, обнародовав соответствующее заявление.

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Он пообещал, что парламент рассмотрит заявление об отставке на одном из ближайших пленарных заседаний.

«Да, я написал заявление об отставке с должности министра», — заявил Сольский.

Он назвал это правильным шагом и добавил, что дальнейшая судьба будет зависеть от решения Верховной рады Украины.

В чем его обвиняют

Во вторник, 23 апреля, НАБУ сообщило о подозрении Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для Сольского. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит арестовать министра с альтернативой внесения залога в размере около 200 млн. грн.

По данным следствия, в 2017—2021 годах Сольский как владелец ряда сельхозкомпаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Сольский вины не признает

Сольский своей вины не признает и уверяет, что события касаются периода 2017−2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от «Слуги народа».

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение.