За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 463 930 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 апреля: 950 российских оккупантов, 7 танков и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 463930 (+950) человек,
- танков — 7262 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 13957 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 11867 (+31) ед,
- РСЗО — 1049 (+0) ед,
- средства ПВО — 772 (+0) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9461 (+12),
- крылатые ракеты — 2119 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15984 (+35) ед,
- специальная техника — 1962 (+16).
Источник: Минфин
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