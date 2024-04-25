К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 апреля: доллар и евро на межбанке ушли вниз
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Открытие 25 апреля
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Закрытие 25 апреля
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Изменения
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39,57/39,59
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39,52/39,55
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5/4
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42,43/42,44
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42,29/42,32
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14/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,77−39,90, евро — 42,77−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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