Украина рассчитывает получить $38 миллиардов помощи в 2024 году

Национальный банк рассчитывает, что в 2024 году Украина может получить $38 млрд внешней бюджетной помощи. Об этом заявил во время брифинга в НБУ глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Международная помощь

В НБУ отметили, что в марте от международных партнеров поступило около $9 млрд, что позволило нарастить международные резервы почти до $44 млрд. Кроме того, поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

«Учитывая это, Украина может рассчитывать на $38 млрд внешней бюджетной помощи в этом году. В то же время идет реализация мер по усилению способности Украины к самообеспечению. Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке», — сообщили в Нацбанке.

Добавляется, что со своей стороны НБУ совершенствует меры валютного контроля. Вместе с налаживанием ритмичности внешней помощи это позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке.