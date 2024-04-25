В марте предприниматели получили кредиты на 3,9 млрд грн по госгарантиям на портфельной основе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2024, 15:56 Читати українською

В марте предприниматели получили кредиты на 3,9 млрд грн по госгарантиям на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд грн.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По состоянию на 1 апреля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 млрд грн. Это около 66% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

При этом в марте 2024 года заключено 1037 кредитных договоров на сумму более 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,1 млрд грн.

Кто больше выдает кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк: 11 747 кредитов на общую сумму 19,4 млрд грн, что составляет 55 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Сбербанк: 2 998 кредитов на 11,6 млрд грн (89 % от лимита банка).

Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 768 кредитов на 8,7 млрд. (62% от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 2021 кредит на 7,2 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1419 кредитов на 4,8 млрд грн;
  • во Львовской области — 1612 кредитов на 4,8 млрд грн;
  • в Киевской области — 1168 кредитов на 4,2 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 4766 кредитов на общую сумму 28,6 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7627 кредитов на 16,6 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 2 727 кредитов на 12,5 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1070 кредитов на 2,3 млрд грн;
  • строительство — 429 кредитов на 1,4 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами