В марте предприниматели получили кредиты на 3,9 млрд грн по госгарантиям на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По состоянию на 1 апреля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 млрд грн. Это около 66% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд грн).

При этом в марте 2024 года заключено 1037 кредитных договоров на сумму более 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,1 млрд грн.

Кто больше выдает кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать Приватбанк: 11 747 кредитов на общую сумму 19,4 млрд грн, что составляет 55 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Сбербанк: 2 998 кредитов на 11,6 млрд грн (89 % от лимита банка).

Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 768 кредитов на 8,7 млрд. (62% от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2021 кредит на 7,2 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1419 кредитов на 4,8 млрд грн;

во Львовской области — 1612 кредитов на 4,8 млрд грн;

в Киевской области — 1168 кредитов на 4,2 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: