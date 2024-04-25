Цены на золото упали ниже $2300

Цены на золото упали в четверг на азиатских торгах и близки к тому, чтобы прорваться ниже ключевых уровней, поскольку ослабевающий спрос на «безопасную гавань» и перспектива удержания повышенной процентной ставки в США в течение длительного времени подкосили желтый металл.

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Как изменилась цена

Цены на драгоценные металлы резко упали с рекордного максимума прошлой недели, так как потенциальный конфликт между Ираном и Израилем не разгорелся, как опасался рынок. Это в значительной степени снизило спрос на желтый металл как на «безопасное убежище».

Снижение спроса на безопасные металлы делает золото уязвимым перед препятствиями со стороны американской ставки, поскольку более высокая ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в слитки.

В то время как спотовое золото упало на 0,1% до $2313,62 за унцию, фьючерс с июньским сроком действия упал на 0,6% до $2325,05 за унцию к 00:26 по восточному времени (04:26 по Гринвичу).

Укрепление доллара, который остался вблизи недавнего пятимесячного максимума, также оказало давление на цены на металл.

Спотовые цены уже близки к прорыву ниже уровня поддержки $2300 за унцию, что может предвещать новые потери желтого металла в ближайшем будущем.

Однако ожидается, что следующий этап движения золота будет определяться в основном предстоящими данными по экономике США и процентной ставке.

Данные по ВВП США за первый квартал, которые должны выйти позднее в четверг, как ожидается, покажут, останется ли крупнейшая экономика мира устойчивой в начале 2024 года.

Данные по индексу цен PCE, которые являются предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, скорее всего, окажут большее влияние на золото, поскольку они напрямую связаны с прогнозом центрального банка по процентной ставке.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США и «ястребиные» сигналы ФРС привели к тому, что трейдеры в значительной степени перечеркнули ожидания июньского снижения ставки, и этот сценарий окажет более сильное давление на цены на золото в ближайшей перспективе.