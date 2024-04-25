Польские фермеры блокируют движение грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская»

Польские фермеры на сегодня блокируют на границе движение грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская», пропуская по несколько транспортных средств в час. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

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«По состоянию на утро сегодня на этом направлении в очереди на территории Польши всего находится около 150 грузовиков», — сказал Демченко.

По его словам, определенное количество грузовиков едет через пункт пропуска, однако это незначительное количество. Спикер напомнил, что с 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу на этом направлении, кроме тех, которые перемещают товары 1−24 группы УКТВЭД (товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции — ред.).

В то же время, через пункт пропуска «Ягодин» после разблокировки отмечается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях. За сутки границу пересекло 1300 грузовиков.

Легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил спикер.