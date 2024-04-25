Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разработанный для обеспечения надлежащего функционирования правового режима Дія.City и адаптации его к условиям военного положения в Украине.
Дія.City станет более доступным для стартапов: Рада приняла в первом чтении законопроект
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«За» законопроект. проголосовало 230 народных депутатов.
Что известно
«Даже самые маленькие технологические компании смогут становиться резидентами Дии. Для них будут доступны лучшие в Европе налоговые ставки и все инструменты для масштабирования и привлечения инвестиций.
Еще важна норма законопроекта о «российском следе» в компаниях. После принятия законопроекта компании, в структуре собственности которых есть резиденты россии, не смогут быть резидентами Дии. Независимо от того, где они сейчас живут. Спасибо депутатам за поддержку", — написал министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
Источник: Минфин
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