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25 апреля 2024, 11:16 Читати українською

Дія.City станет более доступным для стартапов: Рада приняла в первом чтении законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разработанный для обеспечения надлежащего функционирования правового режима Дія.City и адаптации его к условиям военного положения в Украине.

24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9319, который был разработан для обеспечения надлежащего функционирования правового режима Дія.

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«За» законопроект. проголосовало 230 народных депутатов.

Что известно

«Даже самые маленькие технологические компании смогут становиться резидентами Дии. Для них будут доступны лучшие в Европе налоговые ставки и все инструменты для масштабирования и привлечения инвестиций.

Еще важна норма законопроекта о «российском следе» в компаниях. После принятия законопроекта компании, в структуре собственности которых есть резиденты россии, не смогут быть резидентами Дии. Независимо от того, где они сейчас живут. Спасибо депутатам за поддержку", — написал министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Rubi0
Rubi0
25 апреля 2024, 12:13
#
От логика у наших слуг народа, вместо того чтоб дать поголовную бронь и возможность развиваться своим айти-компаниям, как сделали сейчас в той же всеми ненавистной рф, они пытаются заманить кого-то из вне. А ну и еще вчерашних студентов которых тащили на бюджете 5 лет и платили стипендии в окоп сгребают с 25 лет — продуманный стратегический государственный подход.
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