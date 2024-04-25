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25 апреля 2024, 10:43 Читати українською

Количество владельцев стейблкоинов приблизилось к 100 млн, комиссии в TON снизились в 2,5 раза: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Комиссии в сети TON снизились в 2,5 раза

Разработчики блокчейна The Open Network (TON) объявили о снижении размера комиссии по транзакции внутри сети в 2,5 раза. Соответствующее решение было одобрено валидаторами. Об этом сообщает ForkLog.

Размер транзакционных издержек будет изменяться в зависимости от стоимости нативного токена в долларах США. При цене 1 TON в $7 комиссия за первую транзакцию с Jettons составит примерно $0,06, за последующие — $0,04.

Кроме того, с 16 апреля действует специальная скидка на транзакции по USDT на базе TON: 0,02 TON вместо 0,032 TON за первую транзакцию и 0,0145 TON за следующие.

В следующем обновлении ноды разработчики представят возможность предварительной компиляции смартконтрактов.

«Самые популярные смартконтракты, написанные на C++, будут встроены непосредственно в ноду, минуя необходимость выполнения TVM. Это снизит потребление ресурсов и связано с контрактами комиссии», — говорится в заявлении.

В момент написания новости Toncoin торгуется на уровне $5,50.

Количество владельцев стейблкоинов приблизилось к 100 миллионам

В 2024 году количество адресов, на которых хранятся стейблкоины, выросло на 15%. Общее количество таких кошельков превысило 93,6 млн, согласно данным платформы rwa.xyz.

Это самый высокий показатель за всю историю. Источник сообщает, что на владельцев стейблкоина Tether (USDT) приходится более 80% адресов. На втором месте находятся кошельки с USDC от Circle, а замыкают тройку лидеров адреса из BUSD.

Примечательно, что в декабре 2023 года криптобиржа Binance провела делистинг стейблкоина BUSD. Приблизительно за месяц до этого события его капитализация сократилась до $1,89 млрд. На момент написания она составляет лишь $70,65 млн и продолжает снижаться.

Согласно предоставленным данным, количество активных адресов также выросло и достигло отметки в 26 млн. Сообщают, что почти 20 млн или 77% адресов создано в сетях TRON и Binance Smart Chain (BSC). Эксперты OurNetwork отметили, что эти блокчейны востребованы среди участников розничной торговли.

Австралия вошла в топ-3 стран по количеству криптоматов

Австралия заняла третье место по количеству биткоин-банкоматов. Согласно данным Coin ATM Radar, количество устройств в стране, позволяющих покупать и продавать криптовалюту, превысило 1000.

По состоянию на 24 апреля 2024 года в стране зарегистрировано 1007 криптоматов. К 2022 году количество таких устройств в Австралии было низким, однако начало увеличиваться благодаря участию частных фирм.

В апреле 2023 года Австралия превзошла Китай, Японию, Индию и Сингапур по количеству криптоматов. По мнению экспертов, в случае сохранения такого темпа страна может превзойти Европу, на которую приходится 4,3% (1617) биткоин-банкоматов.

Следует отметить, что первое место в этом рейтинге занимают Соединенные Штаты. Согласно статистическим данным, в стране установлено 31 170 устройств, что составляет 82,8% от всего количества криптоматов. На втором месте находится Канада, граждане которой могут совершать транзакции с криптовалютой в 2918 точках.

Кроме того, значительное количество оборудования установлено в таких странах, как Испания и Сальвадор. На них приходится 261 и 215 биткоин-банкоматов соответственно.

ЦБ Нигерии обязал банки заморозить счета клиентов Binance, Bybit, KuCoin и OKX

Центральный банк Нигерии (CBN) потребовал от местных финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, а также заморозить их счета на шесть месяцев. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на циркуляр регулятора.

В список CBN вошли торговые платформы Bybit, KuCoin, OKX и Binance, поскольку у них нет лицензии на операции в Нигерии.

Регулятор также намерен тщательно отслеживать операции с USDT на P2P-платформах и способствовать арестам «нарушителей, тайно работающих с криптобиржами».

ЦБ объявил о запрете для регулируемых финансовых учреждений работать с криптовалютой и содействовать биржевым транзакциям с ними.

До этого с декабря 2023 г. банкам разрешалось обслуживать криптовалютные компании, открывать им счета и предоставлять расчетные услуги.

Источник: Минфин
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