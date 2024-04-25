Курс валют на 25 апреля: евро в банках прибавило семь копеек

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Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,86 грн. Евро покупают за 42,27 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,75−39,88, евро — 42,75−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,57−39,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,43−42,44 грн/евро.

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