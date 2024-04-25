За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 462 980 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 апреля: 1040 российских оккупантов, 13 танков и 10 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 462980 (+1040) человек,
- танков — 7255 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,
- РСЗО — 1049 (+1) ед,
- средства ПВО — 772 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),
- крылатые ракеты — 2118 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,
- специальная техника — 1946 (+2)
Источник: Минфин
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