Mercedes-Benz представила электрический G-Wagen (фото)

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Что известно об авто

Mercedes-Benz G580 получил четыре электрических двигателя — по одному на каждое колесо, которые в совокупности выдают около 580 л.с. и 1164 Нм крутящего момента.

Цены на Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ стартуют от 152 тыс. дол. Сначала будет продаваться только версия Edition One, которая стоит не менее 205 тыс. дол.

На старте продаж Edition One будет эксклюзивной для рынка США и поступит в дилеры во второй половине 2024 года. В то же время, цены на бензиновые модели стартуют от 143 тыс. дол.

Сообщается, что заряда аккумулятора хватит примерно на 473 км. При этом разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 180 км/ч.