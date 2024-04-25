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25 апреля 2024, 9:37 Читати українською

В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней

Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно $544,6 млн (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны — эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.

Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно $544,6 млн (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны — эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиУщерб от ливняСамый мощный за последние 75 лет ливень обрушился на ОАЭ 16 апреля, особенно пострадал Дубай.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ущерб от ливня

Самый мощный за последние 75 лет ливень обрушился на ОАЭ 16 апреля, особенно пострадал Дубай.

Из-за обильных осадков оказались затопленными основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая.

Всего было задержано примерно 2 тысячи рейсов.

Источник: Минфин
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