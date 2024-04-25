В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней

Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно $544,6 млн (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны — эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.