Правительство ОАЭ одобрило выделение примерно $544,6 млн (2 млрд дирхамов) на возмещение ущерба, нанесенного жилым домам во время недавних ливней, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера-министра страны — эмира Дубая Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума.
В ОАЭ потратят более $544 млн на устранение последствий недавних ливней
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Ущерб от ливня
Самый мощный за последние 75 лет ливень обрушился на ОАЭ 16 апреля, особенно пострадал Дубай.
Из-за обильных осадков оказались затопленными основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая.
Всего было задержано примерно 2 тысячи рейсов.
Источник: Минфин
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