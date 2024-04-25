Какую криптовалюту купить после халвинга Биткоина: топ монет с перспективами

Буквально пару дней назад состоялся четвертый халвинг Биткоина. Событие, которого ждали все в криптоиндустрии. В момент халвинга цена BTC на бирже Binance составляла $63 876, а на момент написания статьи поднялась до $66 200. Период после халвинга может стать удачным для вложения денег в альткоины, которые могут начать свой рост вслед за первой криптовалютой.

1. 99Bitcoins ($99BTC)

99Bitcoins — проект, который был запущен, как образовательный сайт для новичков на крипторынке в 2013 году. Сейчас платформа переживает перезапуск, после которого имеет все шансы стать одним из ключевых проектов в сфере обучения торговли криптовалютами.

Собственный токена проекта 99BTC создан на базе блокчейна Ethereum. В основе его работы лежит принцип Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать). Пользователи проекта получают качественные знания о функционировании блокчейна, криптовалютном рынке и принципах торговли цифровыми валютами. Чем успешнее пользователь проходит обучение, тем больше вознаграждений в виде 99BTC получает.

Прямо сейчас токен доступен на предварительной продаже по весьма низкой стоимости — $0,00102. На момент написания статьи сборы от ранних инвесторов превысили $750 000.

2. Vega Protocol ($VEGA)

Vega Protocol — это блокчейн с доказательством доли. Проект появился в 2018 году. Работа системы построена на алгоритме консенсуса Vega, который позволяет проводить транзакции в децентрализованных сетях максимально быстро и с наименьшими затратами. Проект призван создать безопасную и прозрачную платформу для автоматизированной торговли.

Собственный токен проекта VEGA на момент написания статьи торгуется по цене $0,7066. И имеет все шансы стать одной из дешевых криптовалют, которые взлетят в цене после халвинга.

3. Dogeverse ($DOGEVERSE)

Dogeverse — новый мемкоин, который связан с легендарной криптовалютой Doge.

Это первая и пока единственная монета, представленная не только на блокчейне Ethereum, но и на BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche и Base. Предварительная продажа токена стартовала 2 недели назад и на момент написания статьи собрала сумму в $ 10 млн. Cейчас токен доступен для покупки за $0,000301, но эта стоимость поднимется на следующем этапе пресейла, который с учетом скорости сбора средств может завершиться уже в течение недели.

4. XPLA ($XPLA)

XPLA — блокчейн первого уровня, экосистема которого включает в себя игры на основе web3, NFT маркетплейс и мета вселенную. Проект был запущен в 2022 году и предлагает пользователям безопасную платформу для создания цифрового контента.

Токен XPLA дает инвесторам возможность участвовать в управлении системой проекта и проводить операции внутри нее. На момент написания статьи его цена составляет $0,1742.

5. Slothana ($SLOTH)

Slothana — новая криптовалюта на базе Solana. Этот мемкоин может стать следующим Slerf и BOME.

Токен Slothana прямо сейчас проходит предварительную продажу, которая завершится в течение недели. Многие инвесторы уже вложили деньги в эту мемную монеты, сборы составили более $15 млн. У пользователей еще есть время, чтобы присоединиться к проекту и купить токен до выхода на биржи.

6. Sponge V2 ($SPONGE)

Sponge — мемкоин, который взорвал рынок почти год назад, монета достигла рыночной стоимости в $100 миллионов. Сейчас этот ошеломительный успех пробует повторить Sponge V2. Это обновление мемкоина Sponge, запущенное на Polygon.

На момент написания статьи в стабфонде уже размещено токенов Sponge на сумму более $18 миллионов.