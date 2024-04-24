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24 апреля 2024, 18:38 Читати українською

ЕБРР назначил нового управляющего директора в Украине и Молдове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Арвида Тюркнера своим новым управляющим директором в Украине и Молдове. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Арвида Тюркнера своим новым управляющим директором в Украине и Молдове.
Фото: facebook.com/ebrdhq

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Тюркнер заменит Маттео Патроне, который после пяти лет работы в этой должности переходит на должность вице-президента ЕБРР по банковскому делу.

«Это назначение отражает важность, которую ЕБРР придает своим отношениям с Украиной, которые продолжаются более трех десятилетий и только усилились с начала полномасштабной войны», — сказал первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк.

Арвид Тюркнер, являющийся управляющим директором ЕБРР в Турции, приступит к своей новой должности 1 мая 2024 года. Он будет контролировать развитие программы ЕБРР для Украины, которая сосредоточена на поддержке:

  • энергетической безопасности,
  • жизненно важной инфраструктуры,
  • продовольственной безопасности,
  • торговли,
  • частного сектора.

Арвид Тюркнер

Гражданин Германии Тюркнер присоединился к ЕБРР в январе 2009 года из немецкого банка развития DEG на должность старшего банкира в группе финансовых учреждений в Москве.

В октябре 2013 он получил должность директора регионального развития и заместителя председателя московского офиса ЕБРР, а в апреле 2015 уже возглавил офис.

После переезда в Лондон в начале 2017 года в качестве директора отдела корпоративных долгов в ноябре 2017 года его повысили на должность управляющего директора ЕБРР в Турции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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