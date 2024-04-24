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24 апреля 2024, 18:24 Читати українською

С начала года ликвидируемые банки выплатили своим кредиторам более 887 миллионов

В течение января-марта 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила 887,7 млн грн, из которых 304,9 млн грн — это погашение требований НБУ как обеспеченного кредитора. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В течение января-марта 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила 887,7 млн грн, из которых 304,9 млн грн — это погашение требований НБУ как обеспеченного кредитора.
Фото: НБУ

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В частности, на удовлетворение требований 3-й очереди направлено 424,7 млн. грн. (требования Фонда, возникшие в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»); 73,8 млн грн — 4-й очереди (физлиц и ФОП, не являющихся связанными лицами банка, в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом); 78,2 млн грн — 7-й очереди (юрлиц-клиентов банка, не связанных с банком лицами). Остальные средства получили кредиторы других очередей.

В целом по состоянию на 1 апреля 2024 г. банки, ликвидацию которых осуществлял Фонд, удовлетворили требования кредиторов на общую сумму 69 667,2 млн грн, из которых 17 969,3 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 16 597,7 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

«С начала полномасштабного вторжения ликвидируемые Фондом банки направили кредиторам 13,7 млрд грн, из которых 5,8 млрд грн получил бизнес. Ключевыми источниками поступлений для удовлетворения требований кредиторов есть средства от продажи активов банков, аренды имущества и погашения кредитов и ценных бумаг.

В то же время Фонд продолжает претензионно-исковую работу по взысканию ущерба с связанных с банками лиц, причастных к доведению финучреждений до неплатежеспособности. Позитивные решения судов предоставляют законные основания для взыскания возмещения с этих лиц в пользу кредиторов", — сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Источник: Минфин
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