К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку.
Курс валют на вечер 24 апреля: евро на межбанке вырос на копейку
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Открытие 24 апреля
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Закрытие 24 апреля
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Изменения
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39,57/39,59
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39,57/39,59
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0/0
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42,32/42,32
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42,32/42,33
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0/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,86 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,87, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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