Курс валют на вечер 24 апреля: евро на межбанке вырос на копейку

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 24 апреля Закрытие 24 апреля Изменения доллар 39,57/39,59 39,57/39,59 0/0 евро 42,32/42,32 42,32/42,33 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,86 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,75−39,87, евро — 42,75−42,90 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.