Инвесторы DOGE покупают эти новые мемные криптовалюты

20 апреля рынок отметил День Dogecоin, одной из самых популярных криптовалют на крипторынках. Однако несмотря на то, что в прошлом году, который был не слишком удачным для Dogecoin , монета выросла накануне праздника, этот год не порадовал инвесторов скачком роста. Однако некоторые успели вложиться в аналоги популярного мем-коина — такие как Dogecoin20, который вырос на 100% после листинга 18 апреля и Dogeverse, новый мем-коин, объединяющий 6 блокчейнов.

Какие новые мемные криптовалюты покупают инвесторы DOGE

Dogeverse

Команда Dogeverse стремится объединить сообщество мем-монет в нескольких блокчейн-сетях, включая Ethereum, BNB Chain, Solana, Avalanche, Base и Polygon.

Используя передовую технологию мостов, держатели DOGEVERSE смогут «путешествовать» по этим криптоэкосистемам с минимальными комиссиями.

Но Dogeverse — это не только функциональная совместимость. Протокол также будет включать в себя механизм стейкинга, который позволит пользователям зарабатывать пассивное вознаграждение на своих токенах DOGEVERSE. Согласно панели стейкинга проекта, предполагаемая годовая доходность составляет 117 % — намного выше, чем в среднем по отрасли.

Сочетая свою многоцепочечную цель с такой высокой доходностью, команда Dogeverse явно стремится привнести некоторую легитимность (и полезность) в пространство мем-монет.

А поскольку темпы предпродажи не показывают никаких признаков замедления, трейдеры делают ставку на то, что Dogeverse может стать следующей вирусной сенсацией.

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Dogecoin20

Dogecoin20 представляет собой дефляционный токен, способный увеличить свою стоимость в 10 раз после выхода на биржи. После успешного первичного размещения монет (ICO), в ходе которого в течение марта было собрано более 10 миллионов долларов США, токен DOGE20 вышел на DEX.

DOGE20 отличается от Dogecoin тем, что использует стандарт токенов ERC-20 сети Ethereum, позволяющий реализовывать смарт-контракты и создавать различные децентрализованные финансовые приложения (DeFi).

Инфраструктура Ethereum обеспечивает эффективность и экономичность по сравнению с сетями, использующими старые технологии, такие как механизм консенсуса Proof-of-Work (PoW) в Bitcoin.

Примечательной особенностью DOGE20 является механизм стейкинга, предлагающий значительную годовую процентную доходность (APY) в размере 41 % для участников, которые занимаются стейкингом токенов. Это направлено на стимулирование долгосрочного владения и участия в сообществе. Значительная часть токенов остается в стейкинге даже после начала торгов, что свидетельствует о сильной приверженности держателей.

Решение завершить ICO раньше запланированного срока было обусловлено значительным спросом и стратегическим совпадением с Doge Day.

После размещения на бирже Uniswap цена DOGE20 резко выросла на 101 % и достигла 0,0003632 доллара США в течение 45 минут.

Впоследствии токен пережил небольшой откат, так как первые инвесторы получили прибыль, хотя его торговая цена осталась на уровне выше первоначальной цены запуска, консолидируясь для возможных будущих колебаний.

Заключение

Эксперты полагают, что разгар сезона мемных криптовалют еще не наступил. Они называют текущий рыночный цикл довольно необычным, поскольку коррекция цены Биткоина не запустила «сезон альткоинов», что является характерной рыночной картиной с исторической точки зрения. Вместо этого в начале апреля мы наблюдали повышенный спрос на мемные токены, который еще не достиг своего пика и только входит в полную силу после дня DOGE и халвинга Биткоина.