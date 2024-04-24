19% дел против бизнеса закрыли — Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора провел аудит уголовных производств, которые были возбуждены против бизнеса. Около 19% из них были закрыты, сообщил во время встречи с бизнесом и Советом бизнес-омбудсмена заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, пишет Forbes.

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В общей сложности было выявлено 6471 открытых дел, которые были возбуждены против бизнеса, из них 1218 (19%) были закрыты.

Больше всего дел было возбуждено Нацполицией — 64% (4109), Бюро экономической безопасности (БЭБ) — 27% (1757), Государственным бюро расследований (ДБР) — 5% (344) и Службой безопасности Украины (СБУ) — 4% (261). .

В течение января-февраля были отменены 163 ареста. Больше всего в ДБР — почти 55% или 88 арестов. На втором месте Нацполиция — 28% (45 арестов), на третьем СБУ — 10% (17), на четвёртом месте БЭБ — 8% (13).