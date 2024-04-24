Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-март вырос на 4,8%

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-март этого года составил 629,8 млрд грн. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ .

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Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились несколько существенно, на 14,8%, и составили 649,1 млрд грн.

Чем обусловлен рост

Это обусловлено дальнейшим оживлением экономической активности. Этому, в частности, способствовало повышение заработных и социальных выплат населению, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке и низкой инфляции, а также сезонные факторы.

В то же время в первом квартале 2024 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки традиционно выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 84,8% (поскольку из-за неопределенности, связанной с военным положением, наличность остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);

подкрепления операторов почтовой связи — 4,0%;

приобретения иностранной валюты у клиентов — 3,1%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка — 31,8%;

операции клиентов с использованием платежных карт — 24,1%;

поступления от продажи иностранной валюты — 16,5%.

Также примечательно, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлению, так и выдачей из касс) за I квартал 2024 г. превышают в среднем на 16% показатели I квартала 2021 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.