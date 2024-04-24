Индекс Hang Seng поднялся до максимального значения с ноября 2023 года

Индекс Hang Seng, при расчете которого учитываются 82 крупнейшие по капитализации на Гонконгской фондовой бирже компании, вырос по итогам торгов 24 апреля на 2,21% — до 17201,28 пункта. В моменте бенчмарк поднимался на 2,3% до 17217,86 пункта. В предыдущий раз выше этого значения индекс поднимался 29 ноября 2023 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост индекса

Среди компаний, которые входят в индекс, на 3,49% подорожали акции Aia Group, на 5,57% — акции China Life Insurance. Бумаги Tencent прибавили 3,55%, Alibaba — 3,87%, Xiaomi — 3,87%.



Как пишет MarketWatch, ралли связано с резким изменением отношения инвесторов к акциям китайских компаний. На настроение рынка повлияло улучшение экономических условий в Китае в последние недели и шаги, предпринятые властями для повышения статуса Гонконга как финансового центра.



Ранее индекс достиг своих локальных минимумов в связи с тем, что китайские и зарубежные инвесторы были обеспокоены слабым ростом экономики Китая, кризисом недвижимости и политической напряженностью между Пекином и Вашингтоном.



Индекс Hang Seng China Enterprise по итогу торгов 24 апреля вырос на 2,45% до 6100,22 пункта. Bloomberg ранее в апреле писал, что технически бенчмарк вышел на «бычий» рынок впервые с тех пор, как власти Китая отказались от жестких антиковидных ограничений.



Bloomberg отмечал, что некоторые инвесторы начинают верить в то, что поддержки властей будет достаточно, чтобы простимулировать экономический рост.



В конце прошлой недели регулятор рынка ценных бумаг Китая заявил, что будет активнее поддерживать IPO. В Китае привлечение средств за счет первоначального размещения акций сокращается уже четыре года подряд. Выручка от IPO в 2023 году упала до самого низкого уровня за два десятилетия.