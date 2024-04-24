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24 апреля 2024, 19:06 Читати українською

Индекс Hang Seng поднялся до максимального значения с ноября 2023 года

Индекс Hang Seng, при расчете которого учитываются 82 крупнейшие по капитализации на Гонконгской фондовой бирже компании, вырос по итогам торгов 24 апреля на 2,21% — до 17201,28 пункта. В моменте бенчмарк поднимался на 2,3% до 17217,86 пункта. В предыдущий раз выше этого значения индекс поднимался 29 ноября 2023 года.

Индекс Hang Seng, при расчете которого учитываются 82 крупнейшие по капитализации на Гонконгской фондовой бирже компании, вырос по итогам торгов 24 апреля на 2,21% — до 17201,28 пункта.
Фото:depositphotos

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Рост индекса

Среди компаний, которые входят в индекс, на 3,49% подорожали акции Aia Group, на 5,57% — акции China Life Insurance. Бумаги Tencent прибавили 3,55%, Alibaba — 3,87%, Xiaomi — 3,87%.

Как пишет MarketWatch, ралли связано с резким изменением отношения инвесторов к акциям китайских компаний. На настроение рынка повлияло улучшение экономических условий в Китае в последние недели и шаги, предпринятые властями для повышения статуса Гонконга как финансового центра.

Ранее индекс достиг своих локальных минимумов в связи с тем, что китайские и зарубежные инвесторы были обеспокоены слабым ростом экономики Китая, кризисом недвижимости и политической напряженностью между Пекином и Вашингтоном.

Индекс Hang Seng China Enterprise по итогу торгов 24 апреля вырос на 2,45% до 6100,22 пункта. Bloomberg ранее в апреле писал, что технически бенчмарк вышел на «бычий» рынок впервые с тех пор, как власти Китая отказались от жестких антиковидных ограничений.

Bloomberg отмечал, что некоторые инвесторы начинают верить в то, что поддержки властей будет достаточно, чтобы простимулировать экономический рост.

В конце прошлой недели регулятор рынка ценных бумаг Китая заявил, что будет активнее поддерживать IPO. В Китае привлечение средств за счет первоначального размещения акций сокращается уже четыре года подряд. Выручка от IPO в 2023 году упала до самого низкого уровня за два десятилетия.

Источник: Минфин
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