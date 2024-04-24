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24 апреля 2024, 18:10 Читати українською

Акции владельца брендов Gucci и Balenciaga рухнули на 10%

Акции французской группы компаний Kering (управляет домами моды Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и другими) упали в ходе торгов в среду, 24 апреля, на 9,95%, до 315,35 евро за штуку, свидетельствуют данные Парижской фондовой биржи. Это минимум с октября 2017 года.

Акции французской группы компаний Kering (управляет домами моды Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и другими) упали в ходе торгов в среду, 24 апреля, на 9,95%, до 315,35 евро за штуку, свидетельствуют данные Парижской фондовой биржи.

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Причина падения

Поводом для резкого падения котировок Kering стала отчетность за первый квартал 2024 года. В ней компания предупредила, что в первом полугодии ожидает падения операционной прибыли на 40−45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года из-за снижения спроса на бренд Gucci, сообщает CNBC.

Согласно отчетности, объем продаж Gucci упал на 18% в первом квартале, до 2,08 млрд евро, из-за слабого спроса в Китае. Gucci является самым прибыльным брендом в портфеле Kering — на него приходится около двух третей ее операционной прибыли.

В целом продажи группы составили 4,5 млрд евро, что на 10% ниже, чем годом ранее.

Yves Saint Laurent, второй по величине бренд компании, продемонстрировал спад продаж на 6%, продажи остальных брендов в среднем также снизились на 6%. И только Bottega Veneta нарастил сбыт на 2%, чему способствовал двузначный рост продаж в Северной Америке, Западной Европе и на Ближнем Востоке.

Источник: Минфин
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