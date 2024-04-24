Суд в россии арестовал все средства JPMorgan

Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировании всех счетов JPMorgan в россии, включая счета дочерних компаний, по представлению российского госбанка ВТБ. Об этом сообщает Reuters.

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Дело ВТБ против JPMorgan является частью попыток российского банка вернуть замороженные после 24 февраля 2022 средства на зарубежных счетах.

На прошлой неделе JP Morgan Chase подал в суд на ВТБ в Нью-Йорке с требованием прекратить попытки вернуть $439,5 млн со счета, заблокированного в США.

Крупнейший американский банк заявил, что американское законодательство запрещает возвращать ему средства.