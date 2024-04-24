Верховная Рада одобрила законопроект № 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада одобрила в первом чтении ликвидацию КРАИЛ
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Ликвидация КРАИЛ
«Парламент одобрил в первом чтении 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы. За основу — 272 голоса», — сообщил он.
По его словам, кроме ликвидации КРАИЛ, в законопроекте предусмотрены следующие нормы:
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Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
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определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
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Совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);
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Установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.
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