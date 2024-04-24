Рада одобрила в первом чтении ликвидацию КРАИЛ

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Ликвидация КРАИЛ

«Парламент одобрил в первом чтении 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы. За основу — 272 голоса», — сообщил он.

По его словам, кроме ликвидации КРАИЛ, в законопроекте предусмотрены следующие нормы: