Почти четверть украинцев в течение года открыли цифровую банковскую карту

62% украинцев на протяжении прошлого года уже оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC, что на 11 п.п. больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования MasterIndex от компании Mastercard .

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Стабильным остается тренд на диджитал-карты: треть украинцев из принявших участие в исследовании утверждают, что готовы отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в течение следующих двух лет. При этом почти каждый четвертый (22%) имел опыт открытия платежной карты в мобильном банковском приложении в прошлом году.

По результатам исследования, 91% респондентов используют свои банковские карты по меньшей мере несколько раз в неделю. Среди самых популярных категорий, где безналичная форма оплаты доминирует всегда или чаще — услуги мобильной связи, интернета и телевидения, которые 82% респондентов оплачивают преимущественно картой, коммунальные платежи (77%), лекарства (63%), товары личной гигиены и ухода (61%) и продукты питания (60%).

Все больше украинцев при расчетах в физических магазинах предпочитают безналичные оплаты, а не наличные — об этом заявляет 68% респондентов, что на 9 вп больше, чем годом ранее. При этом каждый десятый опрошенный вообще избегает торговых точек, где отсутствует возможность рассчитаться картой.

Сохраняет свои позиции и онлайн-шоппинг. Так, 9 из 10 опрошенных покупали онлайн в течение прошлого года, причем каждый четвертый — по меньшей мере, раз в неделю.

По данным MasterIndex, набирают популярность детские банковские продукты. Так, 34% опрошенных украинцев, имеющих детей в возрасте до 16 лет, утверждают, что их дети уже имеют собственные платежные карты, а еще 40% родителей намерены оформить такую карту в будущем.

Продолжает расти и категория денежных переводов: 67% опрошенных подтвердили, что делают переводы от одного до нескольких раз в месяц. Чаще всего это переводы близким и оплата товаров и услуг, а также переводы на благотворительность.