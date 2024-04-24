В Фонде поддержки энергетики Украины собрано около 410 миллионов евро от 13 стран

В Фонде поддержки энергетики Украины вместе с анонсированными взносами собрано около 410 млн. евро от 13 стран-партнеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 23 апреля.

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«За эти средства покупаем генераторы, трансформаторы, запчасти, производим интенсивные ремонты», — отметил он.

Кроме того, Великобритания объявила о выделении более $180 млн на укрепление украинского энергосектора. Литва передает оборудование из своих ТЭЦ, АЭС и своих складов. Германия направляет 400 генераторов.

«Децентрализованная генерация — действенный способ компенсации уничтоженных российскими террористами энергетических мощностей. Над этим тоже активно работаем. 80 когенерационных установок распределены в регионы. В первую очередь их получает Харьков, где ситуация критическая», — заявил премьер.

Он добавил, что Украина будет разворачивать сеть мини-ТЭЦ быстро и интенсивно, чтобы на старте нового отопительного сезона запас прочности.

Шмыгаль подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро проводить ремонтные работы, и призвал украинцев экономить электричество, чтобы поддержать энергетическую систему, а промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.