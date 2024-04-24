Состояние энергосистемы: Укрэнерго третий день подряд привлекает аварийную помощь почти круглосуточно

Сегодня, 24 апреля, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Импорт электроэнергии

Укрэнерго привлекало аварийную помощь почти все сутки, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13764 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1579 МВт.

В компании напомнили, что с 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.

Потребление

Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии.

«Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», — говорится в сообщении.

Вчера, 23 апреля, во время вечернего максимума в 21:00 потребление было на 3,5% ниже, чем 22 апреля. Причина — применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00 из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

Ограничение

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности в Криворожском районе.

В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет к концу дня.

Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.

По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.