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24 апреля 2024, 15:35 Читати українською

Состояние энергосистемы: Укрэнерго третий день подряд привлекает аварийную помощь почти круглосуточно

Сегодня, 24 апреля, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сегодня, 24 апреля, диспетчерский центр Укрэнерго вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран.
Фото: pixabay.com

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Импорт электроэнергии

Укрэнерго привлекало аварийную помощь почти все сутки, за исключением ночных часов, из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13764 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1579 МВт.

В компании напомнили, что с 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.

Потребление

Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии.

«Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей», — говорится в сообщении.

Вчера, 23 апреля, во время вечернего максимума в 21:00 потребление было на 3,5% ниже, чем 22 апреля. Причина — применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00 из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

Ограничение

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности в Криворожском районе.

В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет к концу дня.

Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.

По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.

Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lolik1837
Lolik1837
24 апреля 2024, 17:06
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Страшно представить , что будет летом когда жара 40+. Приезжаешь с работы в надежде включить конционер и охладиться , а тут тебе электричество часов на 8 вырубят именно в самую жару.

Представляете то потенциальное количество инфарктов и инсультов из-за жары? А старики бедные? Эти ж просто от жары умирать будут . Какой то геноцид климатическо-энергитический
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