российская правительственная комиссия по продаже иностранных активов одобрила соглашение для немецкого дома моды Hugo Boss, дающего возможность продажи его российскому бизнесу ритейлеру Stockmann. Об этом сообщает агентство Reuters.
рф дала добро на продажу российского бизнеса Hugo Boss
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Hugo Boss, как и многие другие ритейлеры, приостановил свою розничную деятельность в россии из-за агрессии страны по отношению к Украине.
Компания также заявила, что приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.
Источник: Минфин
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